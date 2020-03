46-Jähriger bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Ein 46-Jähriger hat sich am Dienstag bei einem Arbeitsunfall in Wattens schwer verletzt. Er betankte auf der Ladefläche eines Firmenfahrzeuges ein abgestelltes Benzinaggregat. Nach der Betankung sprang er von der Ladefläche und blieb mit dem Ehering am Fahrzeug hängen. Dabei zog er sich am Finger die Verletzung zu, berichtete die Polizei.