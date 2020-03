WHO-Chef: Europa weltweit am stärksten betroffen

Europa ist jetzt die am schwersten von der Coronavirus-Pandemie betroffene Region der Welt. Das hat WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Freitag in Genf gesagt, mit dem Verweis darauf, dass in Europa mehr Infektionen und Todesfälle gemeldet würden als in allen anderen Ländern außerhalb Chinas zusammen.