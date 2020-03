„Ich verbringe jetzt mehr Zeit mit meiner Familie“

Mit Vincent Bueno schicken wir einen Vollprofi zum Eurovision Song Contest. Die größte Musikshow der Welt kennt der Österreicher nämlich schon fast in- und auswendig. Warum es für ihn nicht der erste Auftritt dort ist? Wie hoch er seine Chancen einschätzt und was er Kritikern zu entgegnen hat? Der smarte Sänger hat mit Adabei-TV-Moderatorin Sasa Schwarzjirg über all diese Themen und natürlich über die aktuelle Corona-Krise gesprochen.