Coronavirus: Lieferando stellt Ware vor der Tür ab

Wgen der Corona-Krise stellt Lieferando die bestellte Ware ab sofort kontaktlos zu. „Die Lieferfahrer sind angewiesen, beim jeweiligen Kunden zu klingeln und die Lieferung vor der Tür abzustellen. Diese Maßnahme tritt in ganz Europa in Kraft“, teilte das Essenszusteller-Unternehmen am Freitag in einer Aussendung mit.