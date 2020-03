Bub (5) trennte sich mit Garagentor Zeigefinger ab

Ein Bub (5) hantierte am Donnerstagnachmittag in Hattingerberg selbstständig mit dem Garagentor. Bei der Betätigung des Schalters hielt er sich mit der anderen Hand an der Verlaufsschiene des Rolltores fest - so trennte er sich den Zeigefinger ab. Opa und Eltern setzten sofort die Rettungskette in Gang.