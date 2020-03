Gottesdienste werden auch im Internet übertragen

Mit seinem Filmteam Joachim und Stephan Pajer bietet Pfarrer Johannes Pichler Gottesdienste, Kreuzwege, Rosenkrangebete und mehr auf dem YouTube-Kanal „Pfarrer Pichler“ an. Mit ihm feiern zwei indische Priester die Gottesdienste und sprechen Menschen auch in den Sprachen Englisch und Telugu an.