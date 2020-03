Geringe Nachfrage am Salzburger Flughafen

„Laut aktuellem Stand fallen alleine im Monat März von rund 900 geplanten Flügen rund 100 weg“, sagte Flughafensprecher Alexander Klaus am Mittwoch. Diese Zahl könne sich aber jederzeit ändern, zu rechnen sei mit einer weiteren Zunahme an aus dem Planverkehr gezogenen Verbindungen. „Wir hoffen inständig, dass sich die angespannte Lage in Europa in den nächsten Wochen wieder entspannen wird.“