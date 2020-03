Schöneberger & Kraus heizen Fans im Blaumann ein

Gemeinsam mit Kollegin Sonya Kraus posiert sie in einem Blaumann an einem Baumstamm sägend und sieht dabei wirklich verboten sexy aus! Gekonnt schwingen die beiden Blondinen ihre Haare in die Lüfte und werfen der Kamera einen besonders heißen Blick zu. Verständlich, dass bei diesem Anblick die Fans beinahe den Verstand verlieren.