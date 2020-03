„The Masked Singer“-Rate-Trio im „Escape Room“

Am Samstag startet bei PULS 4 „The Masked Singer“. Hinter dem Ratepult nehmen Schauspielerin Elke Winkens, Adabei-TV-Lady Sasa Schwarzjirg und Sänger Nathan Trent Platz. Für sie gilt es zu erraten, welcher singende Promi hinter der Maske steckt. Zum „Teambuilding“ wurden die drei von PULS 4 schon mal gemeinsam mit der „Krone“ in einen Escape Room bei „Crime Runners“ in Wien gesteckt, um herauszufinden, wie ihre unterschiedlichen Lösungsansätze aussehen.