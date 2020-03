Nach Alpin-Unfällen mahnen Retter zur Vorsicht

In der bisherigen Wintersaison gab es hierzulande übrigens schon mehr als 120 Alpinunglücke mit rund 160 Unfallopfern. Zwar gab es heuer bislang in Niederösterreich nur einen Lawinentoten, aber jeder einzelne sei einer zuviel, heißt es. Die Situation ist jedenfalls angespannt: „Es ist auch noch in den kommenden Tagen mit Lawinen zu rechnen. Lageberichte und Gelände sind daher sehr aufmerksam zu beobachten und zu studieren,“ bekräftigt Cernusca.