Lebenslänglich für „Schwarze Witwe“ Blauensteiner

Der Fall der Elfriede Blauensteiner machte in den 1990er-Jahren selbst eingefleischte Kriminalistin fassungslos. Die 1931 in Wien geborene Frau war der Spielsucht verfallen. Um ihren permanenten Geldbedarf zu decken, schmiedete sie einen teuflischen Plan: Über Inserate stellte sie den Kontakt zu wohlhabenden und pflegebedürftigen Personen her und sorgte dafür, dass ihr diese ihren Besitz und ihre Liegenschaften überschrieben. Ging der Plan auf, vergiftete sie ihre Opfer. 1997 steht die „Schwarze Witwe“ schließlich in Krems an der Donau vor Gericht. Am 7. März 1997 wird Elfriede Blauensteiner zunächst wegen des Mordes an Alois Pichler zu lebenslanger Haft verurteilt. Vier Jahre später kommen zwei weitere Urteile wegen Mordes hinzu.