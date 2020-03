Ihr letzter Auftritt im Dienste ihrer Majestät

Den Gottesdienst in der Westminster Abbey besuchten unter anderem auch Thronfolger Prinz Charles und Herzogin Camilla sowie Prinz William und Herzogin Kate. Im Gegensatz zum Vorjahr kamen William und Kate, Harry und Meghan aber nicht gemeinsam in die Kirche. Dort nahmen Harry und Meghan, wie es das Protokoll vorsieht, in der zweiten Reihe Platz, während William und Kate neben Prinz Charles, Herzogin Camilla und der Queen saßen.