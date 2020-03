Warmer Winter: Der steirische Eiswein fiel aus

„Komplett ausgefallen“

Was man derzeit also weit, weit weg wünscht, wäre für den Winter sehr erwünscht gewesen. Wohlmuth: „Der Eiswein, den es sowohl in weiß als auch in rot gibt, ist bei den Steirern sehr beliebt. Heuer ist dieser süße Wein in unserem Bundesland aber komplett ausgefallen. Auch das Burgenland, dessen Eiswein richtig Tradition hat, konnte nur wenig produzieren.“