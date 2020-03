Rücktritt nach nur einem Tag

Im NÖN-Interview entschuldigt sich Karner für seinen Fehler: „Ich bin halt nicht für die Politik geeignet.“ Heute, Montag, will er diesen Schritt auch offiziell machen. Was das für die Zukunft des Gemeinderates bedeutet, ist freilich ungewiss: Ob den Einwohnern ein weiterer nervenraubender Wahlkampf ins Haus steht, wird sich wohl erst in den kommenden Tagen weisen. „Was soll man den Politikern eigentlich noch glauben?“, hängt der Dorfsegen jedenfalls mehr als schief.