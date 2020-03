Weiterer Brite aus Reisegruppe positiv getestet

Die Landessanitätsdirektion bestätigte, dass am Sonntag ein weiterer Fall eines positiv auf den Erreger SARS-CoV-2 getesteten Patienten in Salzburg aufgetreten ist. Es handelt sich um einen weiteren Mann (49) aus der britischen Reisegruppe in Saalbach Pinzgau. Bereits zuvor waren drei Männer (61, 49, 44) positiv getestet worden. Der betroffene 49-Jährige befindet sich nun im Hotel in Quarantäne.



Mit den Arbeiten zur Erhebung der Kontaktpersonen aus dem Umfeld des Patienten wurde bereits begonnen. Landesweit gibt es somit insgesamt acht bestätigte Infektionsfälle.