Zwei Bergsteiger starben in Zelt an Gasvergiftung

Verhängnisvolle Vergiftung

Einer dieser Gaskocher wurde zwei Kursteilnehmern, die gemeinsam in einem Zelt übernachtet hatten, zum Verhängnis: Am Samstag in den frühen Morgenstunden wurden die Männer im Alter von 50 und 52 Jahren tot in ihrem Zelt aufgefunden. Laut Angaben der Polizei dürften sie an einer durch den Gaskocher ausgelösten Vergiftung gestorben sein.