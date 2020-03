Pferd traf Reiterin im Gesicht - schwer verletzt

Die Frau war als Reitlehrerin mit ihrem eigenen Warmblutwallach und zwei weiteren Reiterinnen auf einem Reitweg in Ramsau in Richtung des Langlaufstadions unterwegs. Gegen 14.15 Uhr stürzte das Tier auf einer mit Schneematsch bedeckten Böschung, die Frau fiel vom Pferd. Als dieses versuchte, wieder aufzustehen, schlug es mit den Hufen aus und traf die 44-Jährige am Kopf und im Gesicht. Trotz ihres Reithelms wurde die Frau am Kopf schwer verletzt. Sie wurde an Ort und Stelle erstversorgt.