Rätsel im Lavanttal: Wer verstümmelte das Pferd?

„Es braucht Jahre, bis die Schweifhaare wieder nachwachsen. Das Tier ist dadurch beeinträchtigt. Die Tat würde nach dem Tierschutzgesetz zur Anzeige gebracht werden“, erklärt Tierschutzombudsfrau Jutta Wagner. Auch die Polizei in Preitenegg nimmt den Vorfall sehr ernst. „Wir ermitteln in alle Richtungen. Der Besitzer ist geschockt. Wir können uns nicht erklären, was einen Menschen dazu bewegt, so etwas zu tun“, berichtet ein Polizist. Zweckdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Preitenegg.