Zug kracht gegen Tankwagen

Mit rund 30.000 Liter Diesel war der Tankwagen befüllt, als er gestern kurz nach 8 Uhr über einen unbeschrankten Bahnübergang in Horn fahren wollte. Dabei dürfte der Lenker wohl einen herannahenden Zug übersehen haben. Der Triebwagen krachte in die Beifahrerseite des Lastwagens. Doch alle Beteiligten hatten Glück, der Unfall endete nicht in einer Katastrophe. Der Lkw-Fahrer konnte selbst aussteigen, er erlitt leichte Verletzungen. Der Zugführer kam mit dem Schrecken davon, Passagiere befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine im Zug. Und auch der materielle Schaden hielt sich in Anbetracht der Umstände in Grenzen. Das lag in erster Linie daran, dass der Tank des Lastwagens den Unfall unbeschädigt überstand und dadurch kein Treibstoff ausgelaufen war. Die Zuggarnitur wies nur Schrammen auf, der beschädigte Lkw musste von der Unfallstelle geschoben werden.