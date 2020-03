Udo Jürgens singt sich mit „Merci Chérie“ zum Sieg

Bereits zweimal war Udo Jürgens zum Songcontest angetreten: 1964 reichte es in Kopenhagen nur für den 6. Platz, 1965 wurde er in Neapel Vierter. Nach dem zweiten gescheiterten Versuch ist der Sänger nervlich am Ende und nimmt sich fest vor, nie wieder an einem Grand Prix teilzunehmen. Doch es kommt alles ander: 1966 wagt der damals 32-Jährige einen dritten Anlauf. Er hat einen genialen Einfall und baut zwei französische Wörter in den Text ein, um das internationale Publikum zu begeistern. Und tatsächlich singt sich Udo mit „Merci Chérie“ in die Herzen Europas und holt den Songcontest-Sieg damit erstmals nach Österreich.