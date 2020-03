Rund-um-die-Uhr-Betreuung für Obdachlose

Die Betreuung von obdachlosen Menschen in der Landeshauptstadt wird neu ausgerichtet. Künftig will man Betroffene rund um die Uhr an einem Ort versorgen. Der Magistrat bastelt daher an einer Kooperation mit der Caritas. Neben der Tagesstätte im Eggerheim soll eine Notschlafstelle einziehen.