„Haben auf Hilferuf gewartet, der jedoch nie kam“

Eine E-Mail, die Neos-Klubchef Dominik Oberhofer verteilte – übrigens auch an die „Tiroler Krone“ – zeigt, dass zumindest bei einem Runden Tisch zum Tiroler Flüchtlingswesen im Jahre 2014 nicht an die Volkshilfe Tirol, sehr wohl aber an andere Organisationen gedacht wurde. Ex-LR Christine Baur hatte diese Einladung via E-Mail versandt – siehe Faksimile.