Baum durchschlagen: 28-Jähriger bei Unfall getötet

Der Elektriker war am Mittwoch gegen 6.30 Uhr früh auf der Öd in Bergen-Landesstraße in Richtung Hartkirchen unterwegs. Vor einer leichten Linkskurve kam sein Wagen rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw schleuderte zirka 80 Meter über eine Wiese, wo er neben einem Bachbett mit der Beifahrerseite gegen einen Baum prallte, diesen durchschlug.