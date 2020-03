„Salzburg ist keine richtige Studentenstadt“

Seit Mitte Februar gibt es in Salzburg ein Öffi-Ticket speziell für Studenten. Um 150 Euro können Hochschüler ein Semester lang die öffentlichen Verkehrsmittel im Bundesland nutzen. Auch in den Ferien. Ein Fortschritt, so Baier: „Das Ticket kommt bei den Studenten wirklich gut an. Schade ist aber, dass man es nur bis 26 Jahre erhält.“ Nachbessern sollte die Stadt Salzburg auch beim Bus-Takt. „Vor allem am Abend sollten die Busse viel regelmäßiger fahren.“