Rund 15.000 Tiroler von Herzschwäche betroffen

Insuffizienz im Fokus

Einen Schwerpunkt bildet heuer die Herzschwäche oder Herzinsuffizienz, von der in Tirol etwa 15.000 Personen betroffen sind. Die Dunkelziffer ist vermutlich um einiges höher, zudem erläutert Bauer: „Man rechnet in den nächsten Jahrzehnten mit einer immensen Zunahme an Patienten.“ Die Fachwelt blickt nach Tirol, wo sich das Programm „HerzMobil“, das vom Land gefördert wird, in den vergangenen sechs Jahren etabliert hat.