SPÖ kämpft um „Absolute“ in der Stadt Leibnitz

In Kitzeck gab es schon im Jänner Politbeben

Immer wieder negativ in den Schlagzeilen war zuletzt Kitzeck, auch weil der Gemeinderat mehrmals nicht beschlussfähig war. Nach dem im Jänner verkündeten Rückzug von Bürgermeisterin Ursula Malli (angeblich wegen interner Querelen), tritt die ÖVP nun mit einem völlig neuen Team bei der Gemeinderatswahl an. In der ersten Reihe steht der Neurather Käse-Prinz Josef Fischer jun. Der 36-jährige Landwirt soll vor allem bei vielen schwarzen Granden einen großen Vertrauensvorschuss genießen.