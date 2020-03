Teilzeit kann für Frauen zur Pensionsfalle werden

Teilzeit kann Falle werden

Ein krasser Unterschied ist bei den Pensionen zu verzeichnen: Das mittlere Bruttojahreseinkommen von Pensionistinnen in OÖ liegt um 42,7 Prozent unter dem Einkommen von Pensionisten. Frauen bleiben im Alter daher stark von Armut bedroht. „Ich appelliere daher an die Frauen, nicht in der Teilzeitfalle zu verharren“, betont Landesrätin und Frauenreferentin Christine Haberlander. Voraussetzung: Leistbare Kinderbetreuung. Diese wird „bedarfsorientiert und flächendeckend ausgebaut“, so Haberlander.