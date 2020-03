Das Woodstock der Blasmusik im Brixental

Sechs Bühnen, mehr als 40 Bands, Musik von Polka bis modern! Was im Sommer 2011 in Oberösterreich seinen Anfang nahm, wird nun um eine Winter-Variante erweitert – das Woodstock der Blasmusik. Zum Zentrum von Trompeten, Posaunen & Co. wird vom 20. bis 22. März das Brixental mit der Hauptbühne bei der Talstation in Brixen. Auch auf dem Kirchberger Dorfplatz und auf Almen liegt Blasmusik in der Luft.