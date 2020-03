Lena Hoschek: „Ich strebe nicht nach Perfektion“

Mit Designerin Lena Hoschek startet die „Krone“-Serie zum Weltfrauentag am 8. März. Sie hat es vom Atelier im Grazer Innenhof auf die internationalen Laufstege geschafft, ist seit vielen Jahren ein Stern am Modehimmel - und „nebenbei“ noch Mama. „Weder Aussehen noch Geschlecht haben auf mich oder meinen Werdegang Einfluss gehabt“, sagt Hoschek. Sie hätte von klein auf den Willen gehabt, erfolgreich zu sein, sei unbeirrbar ihren Weg gegangen. Stößt auch so eine starke Frau an Grenzen?