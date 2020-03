Wie der Euro sein Gesicht bekommen hat

Sehr frühe Ideen für eine „Weltwährung“

Neben einigen dieser Entwürfe zeigt die Ausstellung auch frühe Versuche, eine überregionale Währung einzuführen. Bereits im 19. Jahrhundert führten Frankreich, Belgien, Italien und die Schweiz gemeinsam den Franken ein. Österreich und Griechenland schlossen sich später an und sogar in den USA gab es Interessenten – bloß waren die Kongress-Abgeordneten nicht von einer transatlantischen Währung zu überzeugen. So landeten die ihnen geschenkten „Stella“-Münzen als Schmuck in der Washingtoner Halbwelt – und in einer Vitrine der OeNB.