Grazer tritt Lokalgast mit Fuß ins Gesicht

Gegen halb 1 Uhr nachts kam es am Samstag in einem Gasthaus in Schiefling zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Ein 34-jähriger Grazer attackierte - scheinbar grundlos - einen 37-jährigen Keutschacher und stieß diesen zu Boden. Dann trat er noch mit dem Fuß gegen das Gesicht des Mannes und flüchtete. Der Keutschacher erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde mit der Rettung in das UKH Klagenfurt gebracht. Der Grazer wird nach Abschluss der Erhebungen angezeigt.