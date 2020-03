„Das Leben schreibt tolle Geschichten!”

Was können Sie über Ihre Bühnenshow in Innsbruck, am 6. März in der Olympiahalle, schon verraten?

Es gibt in der Show verschiedene Themenwelten. Wir reisen mit den Besuchern durch einen Zauberwald in eine etwas dramatischere, düstere Welt und von dort aus weiter in eine Sternenträumerwelt, durch die unendlichen Weiten, bis wir schließlich in der Zeit des Flower Power ankommen. Neben vielen neuen Titeln vom Album MOSAIK haben wir selbstverständlich auch alle großen Hits im Gepäck. Die Botschaft der Tour ist klar: Alle gemeinsam feiern wir das Leben!