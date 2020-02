Ärztefunkdienst jetzt rund um die Uhr im Einsatz

Jener 72-Jähriger, der als erster Infizierter in Wien bekannt geworden ist, befindet sich derzeit im Kaiser-Franz-Joseph-Spital in intensivmedizinischer Betreuung. Das Ehepaar, das gemeinsam mit seinen Kindern kürzlich in Italien auf Urlaub war und danach erkrankt ist, leidet hingegen nur unter leichten Symptomen. Dazu zähle eine leichte Lungenentzündung. Die Testergebnisse der beiden Kinder stehen noch aus. Während der Ansteckungsort des 72-Jährigen noch unklar ist, sei die Familie hingegen ein klarer „Importfall“, so Michael Binder, medizinischer Direktor des Wiener Krankenanstaltenverbundes.