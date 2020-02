Idee der Landesrätin erntet viel Kritik

Die grüne Klubobfrau Kimbie Humer-Vogl ließ sich nach anfänglich harter Kritik beim runden Tisch vertreten. SPÖ-Frauensprecherin Karin Dollinger ortete einen ersten Erfolg. „Auch, wenn die Landesrätin sich nicht von der europaweiten Ausschreibung abbringen lassen will, ist nun der Zeitdruck weg.“ Eigentlich wollte sie nämlich in zwei Wochen ausschreiben, nun wird zuerst ein Konzept erarbeitet. Auch eine Ausschreibung nur in Österreich wird geprüft.