Tiroler Lehrlinge mit Fleiß & sozialem Engagement

Mit lauter „Sehr gut“ im Zeugnis konnte die junge Frau die erste Klasse der Tiroler Fachberufsschule abschließen. Bei der Michlbauer GmbH in Reutte – eine Firma, die sich auf den musikalischen Unterricht in der Steirischen Harmonika spezialisiert hat – befindet sich Schedler mittlerweile im zweiten Lehrjahr. Zusätzlich zur Berufsschule macht sie auch noch die Matura am Berufsförderungsinstitut. Die Arbeitskollegen schätzen an ihr vor allem ihre Verlässlichkeit, Kollegialität und Pünktlichkeit.