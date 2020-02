Missbrauch an Skihauptschule: Lehrer muss in Haft

Der im Frühjahr 2019 am Landesgericht Innsbruck verhandelte Fall, in dem ein ehemaliger Pädagoge der Skihauptschule Neustift eine Schülerin missbrauchte, hat am Mittwoch das Oberlandesgericht (OLG) Innsbruck beschäftigt. Der Strafberufung gegen das erstinstanzliche Urteil wurde teilweise stattgegeben. Der heute 60-Jährige wurde laut Medienberichten zu 30 Monaten teilbedingter Haft verurteilt.