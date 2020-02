Von der wunderbaren Macht des Humors

Eine Sonderbriefmarke für die Roten Nasen

Grund genug zu feiern. Und zwar in den Geriatrischen Gesundheitszentren in Graz, mit dabei ist auch ihr Geschäftsführer Gerd Hartinger: ,,Ich hatte erst Bedenken, dass sich ältere Menschen durch die Clowns veralbert fühlen könnten. Aber das Gegenteil ist der Fall!’’ Die Gründerin der Roten Nasen, Monica Culen, freut sich: ,,Es ist schön, dass wir die wunderbare Macht des Humors in die Welt hinaustragen können." Anlässlich des Jubiläums sind zudem Vertreter der Österreichischen Post vor Ort, die eine Rote Nasen-Sonderbriefmarke präsentierten. Auch Landesrätin Juliane Bogner-Strauß ist zugegen: ,,Ich finde diese Aktion großartig. Wir haben ja nicht so viel zu lachen in der Politik.’’