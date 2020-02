Was Sie für Ihre Familie zu Hause haben sollten

Die zahlreichen Gesundheitstipps, die seit Tagen zirkulieren, sind bekannt und unterscheiden sich kaum von jenen der gewöhnlichen Grippe: oft Hände waschen, in den Ellenbogen und nicht in die Hand niesen, nicht krank in die Arbeit gehen, hustenden Menschen etwa in den öffentlichen Verkehrsmitteln aus dem Weg gehen. Doch was kann man darüber hinaus tun, um sich und seine Familie darauf vorzubereiten, dass das öffentliche Leben durch das Virus für ein paar Tage gehemmt sein könnte?