Silber! Wadlbeißer Wadlegger sensationell

In der fünften Eliminationsserie gelang es Soma Hammerl (Ung,) der zuvor stets in Lauerposition auf Rang zwei gelegen hatte, an Wadlegger vorbeizuziehen. Letztendlich gelang Hammerl der Sieg. Nur vier Zehntel dahinter belegte Stefan Wadlegger mit 248,2 Ringen den zweiten Rang und holte damit sensationell seine erste EM-Medaille im Einzel. Wadlegger wies damit Grigorii Shamakov (Rus) auf Rang drei, den Sieger der Youth Olympic Games und Gewinner eines Olympiaquotenplatzes für Tokio (Allgemeine Klasse) in dieser Disziplin.