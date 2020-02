Die ganze Steiermark im Faschingsfieber

Hoch her ging es bei Faschingsfeiern in der ganzen Steiermark. In Leoben führte das Prinzenpaar der Faschingsgilde einen 30 Gruppen starken Umzug an. Auf mehreren Bühnen wurde den Besuchern der städtischen Feiermeile ein buntes Unterhaltungsprogramm geboten. Mit 47 Gruppen lag die Faschingshochburg im Bezirk Leoben jedoch in Trofaiach. Hier verkleideten sich auch die Gemeindebediensteten und der Bürgermeister und zogen als Wikinger durch den Ort.