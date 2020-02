Coronavirus: Erster Fall in der Schweiz bestätigt

Tausend Urlauber auf Teneriffa unter Quarantäne

Es handelt sich um den vierten bestätigten Coronavirus-Fall in Spanien. In den vergangenen Wochen waren ein Deutscher auf der Kanareninsel La Gomera und ein Brite auf Mallorca positiv getestet worden. Derzeit liegt ein an Covid-19 erkrankter Italiener auf Teneriffa isoliert in einem Krankenhaus. Das Hotel, in dem der 69-Jährige zuvor gewohnt hatte, wurde unter Quarantäne gestellt. Die über 1000 Gäste sollen alle untersucht werden.