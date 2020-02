Robbie Williams zeigt seinen süßen Baby-Sohn Beau

Zwei Töchter, zwei Söhne

Das Paar hat noch zwei Töchter - die kleine Colette („Coco“) und ihre größere Schwester Theodora („Teddy“) - sowie Sohn Charlton. Colette hatte dieselbe Leihmutter wie Baby Beau. Williams („Millennium“, „Angels“), der seine Karriere mit der Boygroup Take That startete, ist seit etwa zehn Jahren verheiratet und lebt mit seiner Familie im US-Bundesstaat Kalifornien. Erst kürzlich erklärte er in einem Interview einer britischen Zeitung, dass ihn seine Kinder zu einer gesünderen Lebensweise bewegten: Statt Drogen seien nun Hummus und Sellerie bei ihm angesagt.