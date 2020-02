Amateurklubs, zeigt uns eure coolsten Leute!

Was wir suchen, sind Leute, die es verdienen, aufgrund ihres Einsatzes oder ihrer speziellen Geschichte rund um ihren geliebten Sport vor den Vorhang geholt zu werden. Und das tun wir. Bewerben Sie sich mit Namen und Kontaktdaten (selbst oder für ein Vereinsmitglied), erzählen Sie die Geschichte dazu und erklären Sie uns, was diese Person für den Verein und/oder den Sport so besonders macht. Schreiben Sie uns an sport@krone.at, Betreff: „Amateursport-Gewinnspiel“, schicken Sie uns am besten auch Foto und Video (Handy-Qualität reicht), das den/die Teilnehmerin (womöglich bei der Ausübung einer typischen Tätigkeit) zeigt und erklären Sie dessen/deren wertvolle Verdienste.