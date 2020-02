Auto erfasste Fußgänger auf Schutzweg in Innsbruck

Zu dem Verkehrsunfall kam es am Montag gegen 13.45 Uhr am Innsbrucker Mitterweg. Dabei bog die 23-Jährige mit ihrem Pkw aus einem Parkplatz nach links in Richtung Westen ein und übersah den 55-jährigen Fußgänger, der auf einem Schutzweg die Straße überquerte. „Der Mann wurde mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe und anschließend auf die Straße geschleudert“, heißt es von Seiten der Polizei. Er wurde erheblich verletzt und mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik gebracht.