Historischem Wirtshaus droht die Abrissbirne

Im vergangenen November berichtete die „Krone“ über die großen Umbaupläne im Stadtzentrum von Saalfelden. Schon damals stand fest: Der Liendlwirt soll abgerissen werden. Nach einem Todesfall in der Familie wurde das Wirtshaus an die Raiffeisenbank verkauft und steht seit mittlerweile mehr als einem Jahr leer. „Das Gebäude ist baufällig. Leider wurde zuletzt gar nichts mehr investiert“, betonte Raika Saalfelden-Geschäftsleiter Christian Herzog. Am 7. Februar stellte die Bank den Antrag auf Abbruch, nur fünf Tage später erteilte Bürgermeister Erich Rohrmoser (SPÖ) die Bewilligung.