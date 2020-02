Mehrere Schwerverletzte bei Skiunfällen in Tirol

In Tirol haben sich am Samstag mehrere schwere Skiunfälle ereignet. Unter anderem wurden zwei Kinder bei einer Kollision in einem Funpark im Skigebiet Hochoetz (Bezirk Imst) schwer verletzt. Im Skigebiet Hochzillertal (Bezirk Schwaz) erlitt ein Mann schwere Kopfverletzungen, als er ohne Skihelm gegen einen Wegweiser am Pistenrand prallte.