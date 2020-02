E-Autos geht nicht mehr so leicht der Saft aus

Infrastruktur im Raum Graz wird ausgebaut

In Summe hat der steirische Energieversorger in den vergangenen Jahren ganze 3,5 Millionen Euro investiert. „Und wir werden weitere 1,5 Millionen in die Hand nehmen, um die Infrastruktur im Großraum Graz auszubauen“, kündigen Purrer und Graf an. Dort sei der Bedarf am größten. Von zusätzlichen 120 Ladestationen ist die Rede.