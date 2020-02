Ausbildung zum Junior Coder in Linzer Tabakfabrik

Erfahrene Entwicklerinnen vermitteln ihr Know-how und geben ihr Wissen an künftige Programmiergenies und brillante IT-Köpfe weiter. Während der Grundausbildung lernen die Teilnehmerinnen alle Basics über objektorientierte Programmierung in Java, serverseitige Applikationen in PHP, relationale Datenbanken und Webentwicklung in HTML, CSS, JavaScript/jQuery und vieles mehr. Danach warten vier Spezialisierungskurse.