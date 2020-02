Besuch in der größten steirischen Privatbibliothek

Im Laufe der Jahre sind so bereits unglaubliche 8000 Stück zusammengekommen - das sind allerdings nur zehn Prozent der gesamten Büchersammlung: „Mit 80.000 Exemplaren besitzen meine Frau und ich die größte Privatbibliothek der Steiermark“, berichtet Jontes stolz und zeigt uns einen Teil seines kostbaren gedruckten Schatzes in einem Haus in Leoben. Kochbücher aus aller Herren Länder finden sich in den Regalen, darunter besondere Raritäten und Kuriositäten wie ein Buch in Hamburger-Form oder ein „Mafia-Kochbuch“, ganz echt mit Einschussloch.