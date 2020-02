Suche nach vermisstem Deutschen in Grenzgebiet

„Herr Stefan Ziechnaus wird im Bereich Oberstdorf vermisst, nachdem er das Zimmer in seiner Unterkunft am 17. Februar zuletzt nutzte und seither nicht mehr zurückgekehrt ist. Es liegen Hinweise vor, dass er sich am 18. Februar noch im Bereich Nebelhorn/Schneck, aber auch im Bereich Hoher Ifen aufgehalten haben könnte“, lauten die Hinweise auf der Fahndungs-Webseite, auf welcher auch ein Foto des Gesuchten veröffentlicht wurde.